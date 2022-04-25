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48 минут назад

Финская Stora Enso продает заводы в РФ

Лера Букина

Финский гигант деревопереработки Stora Enso принял решение продать свои лесопильные заводы в России местному руководству. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Финская Stora Enso продает заводы в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Stora Enso заключила соглашение о продаже двух своих лесопильных заводов в России. В сделку входят принадлежащие Stora Enso лесопильные заводы, а также российская компания по закупке древесины, которая поставляет древесину лесопильным заводам. Лесопильные заводы и операции по заготовке древесины будут проданы местному руководству Stora Enso», - указано в заявлении.

После получения необходимых разрешений сделку закроют во втором квартале 2022 года. Она, как отмечается, сильно не отразится на годовом объеме чистых продаж или операционной прибыли Stora Enso.

«Из-за ухудшения экономических перспектив проданных предприятий в результатах первого квартала Stora Enso был признан убыток от обесценивания в размере 70 миллионов евро», - уточняется в пресс-релизе.

Лесопильные заводы находятся в Новгороде и Карелии. В них насчитывается около 330 сотрудников. Общая годовая мощность - 350 000 кубометров пиломатериалов, из которых 55 000 кубометров подвергаются дальнейшей переработке и еще 65 000 тонн составляют пеллеты. В компании Stora Enso по заготовке древесины в России трудятся около 170 человек, и она управляет примерно 370 000 га долгосрочных прав на вырубку на арендованных участках.

Stora Enso является ведущим поставщиком возобновляемой продукции в области упаковки, биоматериалов, деревянного строительства и бумаги, а также одним из крупнейших частных лесовладельцев в мире.

Ранее издание «Коммерсант», ссылаясь на данные «Рослесинфорга», сообщило, что объем экспорта российской лесопромышленной продукции, которую затронули санкции Евросоюза, составил $6 млрд.

Компании,Коммерсант,Рослесхоз,ЕС,
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