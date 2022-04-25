Путин заступился за оставшиеся в РФ иностранные компании

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить иностранным компаниям, оставшимся в России, нормальные условия работы. С таким заявлением он выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России .

«Надо дать спокойно работать тем иностранным компаниям, которые остались в России, несмотря на давление», — сказал Путин на мероприятии.

Десятки крупнейших иностранных компаний и брендов прекратили или приостановили свою деятельность в России из-за начала Москвой спецоперации на Украине. Некоторые корпорации заявляют, что вернутся в страну после нормализации экономической обстановки.