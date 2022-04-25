Wildberries построит логистический комплекс за 8 млрд рублей

Крупнейший российский интернет-ретейлер Wildberries договорился с властями Курской области о строительстве в регионе распределительного центра с объемом инвестиций порядка 8 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона губернатор области Роман Старовойт, передает ТАСС.

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«У нас состоялись переговоры с Wildberries» - это интернет-торговля, крупнейшая российская площадка. Договорились о строительстве на территории парка «Юбилейный» распределительного центра компании. Это будет один из крупнейших распределительных центров в стране, объем инвестиций порядка 8 млрд рублей», - подчеркнул он.

Губернатор региона также отметил, что благодаря строительству распределительного центра в регионе создадут более 5 тыс. рабочих мест. Согласно договоренностям, соглашение о строительстве будет подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.