Мотоциклы Ural прекратят производить в России

Российский производитель тяжелых мотоциклов с коляской Ural Motorcycles перенесет производство из Свердловской области в Казахстан. Сообщение об этом появилось на Youtube-канале компании.

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Генеральный директор Илья Хаит рассказал, что переезд связан с нехваткой комплектующих и запретом на импорт техники из России. Большая часть техники Ural Motorcycles экспортируется в зарубежные страны, в том числе в США.

Новая сборочная площадка Ural Motorcycles будет организована в Петропавловске (Казахстан) в 600 километрах от завода компании в Ирбите. На старом производстве планируется изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов.

Число сотрудников Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) будет сокращено, в Петропавловске, наоборот, будут нанимать новых специалистов. Управляющий состав компании также переедет в Казахстан.