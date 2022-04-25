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1 час назад

Мотоциклы Ural прекратят производить в России

Вероника Полынина

Российский производитель тяжелых мотоциклов с коляской Ural Motorcycles перенесет производство из Свердловской области в Казахстан. Сообщение об этом появилось на Youtube-канале компании.

Мотоциклы Ural прекратят производить в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Генеральный директор Илья Хаит рассказал, что переезд связан с нехваткой комплектующих и запретом на импорт техники из России. Большая часть техники Ural Motorcycles экспортируется в зарубежные страны, в том числе в США.

Новая сборочная площадка Ural Motorcycles будет организована в Петропавловске (Казахстан) в 600 километрах от завода компании в Ирбите. На старом производстве планируется изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов.

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Число сотрудников Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) будет сокращено, в Петропавловске, наоборот, будут нанимать новых специалистов. Управляющий состав компании также переедет в Казахстан.

Ural Motorcycles - преемник советской марки «Урал». В 2000 году группа инвесторов, в число которых входил нынешний гендиректор Илья Хаит, выкупили обанкротившееся предприятие в Ирбите и наладили там единственное в мире серийное производство тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской.

Компании,
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