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44 минуты назад

Илон Маск купил Twitter

Вероника Полынина

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск договорился о покупке соцсети Twitter за 44 млрд долларов, сообщает Reuters.

Илон Маск купил Twitter
Фото: ReutersReuters

Самый богатый человек в мире станет единственным владельцем соцсети. Маск договорился с руководством компании о выкупе Twitter по цене 54,20 доллара за ценную бумагу. Сделку планируется завершить до конца года.

После этой новости акции Twitter выросли на 6%, после чего торги в США были приостановлены. Акции компании на Санкт-Петербургской бирже растут более чем на 10%.

Перед тем, как обнародовать известие о покупке Twitter, Маск написал в соцсети: «Я надеюсь, что даже самые мои злейшие критики останутся в Twitter, поскольку это и есть свобода слова».

В своем заявлении после покупки Маск сообщил, что хочет сделать Twitter «лучше, чем когда-либо, улучшить продукт новыми функциями, сделать алгоритмы с открытым исходным кодом, чтобы повысить доверие, победить спам-ботов и аутентифицировать всех людей».

«Twitter обладает огромным потенциалом – я с нетерпением жду совместной работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его», - добавил новый владелец соцсети.

Илон Маск сообщил о намерении приобрести Twitter 14 апреля. Он заявил, что хочет превратить платформу в место «выражения свободы слова по всему миру».

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