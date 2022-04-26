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44 минуты назад

Финская Valio продаст бизнес в России группе «Велком»

Национальная Служба Новостейиещё 6

Производитель молочной продукции Valio продаст бизнес в России группе компаний «Велком». Об этом сообщает пресс-служба финской компании.

Финский гигант Valio продаст бизнес в России
Фото: ТАССТАСС

Сделка включает бренд «Виола», под которым производятся сливочное масло и плавленые сыры.

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«По факту сделки ГК Велком приобретает 100% доли собственности российского бизнеса, включая производственную площадку компании в с. Ершово Одинцовского района Московской области и другие активы, а также права на бренд Viola. После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании. Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки», — отмечается в сообщении.

В марте Valio заявила об уходе с российского рынка на фоне спецоперации РФ на Украине, напоминает RT. Сообщалось, что российские активы финской компании может выкупить группа «Русагро», отмечает РИА ФАН.

Компании,Владимир Путин,Русагро,
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