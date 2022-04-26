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38 минут назад

Valio продаст российское производство компании «Велком»

Алиса Селезнёва

Финский концерн Valio уходит из России и передает права на завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области компании «Велком». Об этом говорится в сообщении на сайте концерна.

«Появление нового собственника позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, одним из наиболее известных брендов на продуктовом рынке России, а также сохранить локальный ассортимент», - отмечается в пресс-релизе.

В компании отметили, что группа компаний «Велком» «в рамках стандартной практики слияний и поглощений» получает до конца года право производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку.

«После изменения структуры собственности все сотрудники продолжат работу в компании. Стороны договорились о неразглашении условий и стоимости сделки», - пояснили в Valio.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, но речи об оккупации соседней страны не идет. Украина в ответ объявила военное положение и разорвала с Россией дипломатические отношения, а ЕС и США ввели масштабные антироссийские санкции.

На фоне украинского кризиса две крупные компании из Финляндии - производитель молочной продукции Valio и производитель кофе Paulig - заявили о немедленном прекращении работы в России. У обоих производителей есть заводы на российской территории, на которых работают около 600 человек.

Компании,Видео,Владимир Путин,ЕС,
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