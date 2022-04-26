Российский бизнес испугался новой налоговой схемы

Крупный бизнес России попросил власти отсрочить переход на единый налоговый счёт (ЕНС). По их словам, внедрение механизма сделает сроки уплаты налогов неудобными и административная нагрузка не снизится. Кроме того, компаниям станет сложнее управлять деньгами, указал бизнес. Минфин готов обсуждать это предложение, но налоговая служба считает, что времени для перехода на новую схему и так достаточно.

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Сейчас россияне, у которых есть недвижимость, земельные участки и транспорт, могут оплачивать имущественные налоги за один раз, в том числе авансом. Физлицо вносит произвольную сумму одним платежом, а налоговики сами распределяют её нужным образом. В этом и заключается суть единого налогового счёта.

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Федеральная налоговая служба решила к концу 2022 года распространить этот механизм на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, дав им возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом. Однако представители крупнейших российских компаний, включая «Северсталь», РЖД, «Газпром», ТМК, «Норникель» и МТС, раскритиковали предложенный ведомством законопроект, сообщило РБК.

К примеру, в «Северстали» считают, что переход на новую схему усложняет уход из России SAP, Oracle, Teradata и других поставщиков IT-решений. На их системах построен расчёт налогов у многих российских предприятий. Поэтому теперь компаниям нужно будет дополнительно вручную настраивать существующие отлаженные системы.

«Сама по себе доработка системы для перехода на единый налоговый платёж была бы не такой пугающей, если бы не нынешняя кризисная ситуация и ряд других проблем, которые ИТ-службы сейчас ускоренно решают в связи с уходом производителей ПО из России», — указал руководитель департамента налогов МТС Дмитрий Корнев.

Кроме того, ЕНС не снизит административную нагрузку на компании, заявили их представители. Замглавы департамента налоговой политики «Газпрома» Надия Зиатдинова указала, что законопроект ФНС действительно уменьшает количество платёжных поручений, но одновременно он обязывает заполнять уведомления, в которых сохраняются те же реквизиты и коды бюджетной классификации.

«Один документ заменяется другим, и, более того, для заполнения этого уведомления придётся перестраивать существующие бизнес-процессы», — отметила Зиатдинова.