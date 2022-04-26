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1 час назад

Более 1 200 предприятий России приняли участие во флешмобе #МыРаботаем

Lenta.ruиещё 1

В конце марта в социальных сетях под хештегом #МыРаботаем стартовала масштабная акция о работе отечественных предприятий в условиях санкций. На данный момент уже свыше 1 200 представителей различных отраслей производства из 83 регионов страны приняли участие во флешмобе.

Более 1 200 предприятий России приняли участие во флешмобе #МыРаботаем
Фото: ТАССТАСС

Минпромторг России поддержал акцию #МыРаботаем. Ведомство поблагодарило всех, кто вопреки санкциям не прекращает работу.

«Для обеспечения бесперебойной работы отечественных товаропроизводителей правительство России реализует антикризисные меры. Помимо поддержки бизнеса на федеральном уровне, ведется работа и на местах. Важно, что поддержка доступна не только на финансовом уровне, но и на законодательном. Именно поэтому множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности. Флешмоб #МыРаботаем, запущенный предприятиями, оказался эффективным инструментом, который успешно показывает реальную картину сегодня. Неслучайно 83 региона подключились к этой акции. Работайте, друзья, а мы поддержим!» — отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Работников предприятий также уже поддержали 39 глав регионов. Они опубликовали посты с видеороликами на своих официальных страницах в соцсетях. Поддерживают предприятия и россияне: видеоролики уже набрали свыше 40 миллионов просмотров, более 4 тыс. репостов и сотни одобряющих комментариев. Ролик с участием пекарей, фермеров и производителей сыров из республики Башкортостан набрал больше 850 тысяч просмотров.

Лидерами среди принявших участие во флешмобе, стали хлебозаводы и мини-пекарни. Именно на долю пищевой промышленности пришлось больше половины всех участников акции. Пользователи соцсетей могут наблюдать кадры, сделанные на мясокомбинатах, мукомольных заводах, пивобезалкогольных производствах, молокозаводах, в тепличных хозяйствах, рыбных и рыбоводческих цехах.

Компании,Алексей Беспрозванных,Минпромторг,Правительство РФ,
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