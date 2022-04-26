Сеть OBI собирается возобновить работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что первым откроют гипермаркет на Ходынском поле в Москве 27 апреля.
«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети», - указано в сообщении.