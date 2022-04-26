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1 час назад

Zara назвала дату возобновления работы в России

Никита Бородкин

Торговая сеть Zara, принадлежащая испанской компании Inditex, назвала дату открытия магазинов в России. Соответствующий материал появился на официальном сайте бренда.

Zara назвала дату возобновления работы в России
Фото: ReutersReuters

Так, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Новосибирске и других городах страны точки откроются в воскресенье, 1 мая. График работы магазинов не изменился — с 10:00 до 22:00 часов.

Отметим, что официального заявления от Zara или Inditex об открытии пока не было. Ранее в апреле управляющий сетью Оскар Гарсия Масейрас заявлял, что компания собирается вернуться на российский рынок. По его словам, корпорация продолжает следить за ситуацией на Украине и ждет, когда условия для работы окажутся благоприятными.

Крупная сеть гипермаркетов решила вернуться в Россию

Напомним, что Inditex включает в себя такие бренды, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear. Всего в России действовали 500 магазинов корпорации, которые временно прекратили работу на фоне спецоперации РФ на Украине.

Компании,Оскар Гарсия,
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