Zara отреагировала на информацию о возобновлении работы в России

Компания Zara не откроет свои магазины в России 30 апреля, информация на сайте появилась в результате технического сбоя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

«Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», — заявили в Zara.

Напомним, что во вторник, 26 апреля, на сайте Zara появилась информация о том, что магазины будут открыты на территории страны с началом майских праздников. Ранее гендиректор Inditex Group, которой принадлежит бренд, Оскар Гарсия Масейрас заявлял, что планирует вновь открыть свои магазины в России, когда это будет возможно.