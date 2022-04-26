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1 час назад

Zara отреагировала на информацию о возобновлении работы в России

Никита Бородкин

Компания Zara не откроет свои магазины в России 30 апреля, информация на сайте появилась в результате технического сбоя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

«Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют», — заявили в Zara.

Напомним, что во вторник, 26 апреля, на сайте Zara появилась информация о том, что магазины будут открыты на территории страны с началом майских праздников. Ранее гендиректор Inditex Group, которой принадлежит бренд, Оскар Гарсия Масейрас заявлял, что планирует вновь открыть свои магазины в России, когда это будет возможно.

Zara назвала дату возобновления работы в России

Inditex включает в себя такие бренды, как Zara, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear. Всего в России действовали 500 магазинов корпорации, которые временно прекратили работу на фоне спецоперации РФ на Украине.

Компании,Видео,Оскар Гарсия,
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