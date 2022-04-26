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1 час назад

В PGNiG сообщили, что «Газпром» уведомил компанию об остановке поставок газа с 27 апреля

RT на русскомиещё 17

Польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что получил уведомление от российской компании «Газпром» о полной приостановке поставок газа с 27 апреля.

Польша назвала дату полной остановки поставок «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«26 апреля «Газпром» сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту в начале контрактного дня 27 апреля», — говорится в сообщении компании.

В PGNiG отметили, что национальная газотранспортная система снабжается на постоянной основе за счёт других источников.

По данным концерна, ПХГ Польши заполнены примерно на 80%.

26 апреля на новостном портале Onet появилась информация, что Польша перестала получать российский газ.

В «Газпроме» эту информацию не подтвердили.

Компании,Газпром,
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