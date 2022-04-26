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34 минуты назад

Мантуров заявил, что Renault передаст свою долю в "Автовазе"

ТАСС

Французская Renault решила передать свою 68-процентную долю в "Автовазе" российской стороне с возможностью ее обратного выкупа в течение пяти-шести лет, скорее всего, ее получит институт НАМИ, заявил журналистам во вторник глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, речь не идет о национализации, но это будет сделка "за рубль".

Renault пошла на "сделку за рубль" с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции "Автоваза" и "Автофрамоса". "Автофрамоса" - Москве, как субъекту. А что касается "Автоваза", то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться", - сказал он.

"Ожидается, что это будет, условно, сделка "за рубль", - добавил министр.

По его словам, французская компания получит право выкупа своей доли.

"Да [уходят], но с опционом на пять или шесть лет - срок, в течение которого они могут принять решение по выкупу акций обратно. А если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости. Никаких подарков здесь не будет", - сказал он.

Выпуск других авто

Renault передаст долю в московском предприятии правительству Москвы, там будут выпускаться другие автомобили, сообщил Мантуров.

Компании,Денис Мантуров,Минпромторг,Правительство Москвы,Автоваз,
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