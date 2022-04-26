Renault пошла на "сделку за рубль" с Россией

"Из тех, кто находится в обсуждении с нами по своему уходу, пока это Renault. Renault действительно из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России принимает решение передать акции "Автоваза" и "Автофрамоса". "Автофрамоса" - Москве, как субъекту. А что касается "Автоваза", то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться", - сказал он.