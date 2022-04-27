Российские средства гигиены вытеснят иностранные бренды

Российские производители средств гигиены могут значительно увеличить объемы производства для замещения таких импортных брендов, как Zewa, Libresse и Always. Для этого Фонд развития промышленности (ФРП) начал принимать заявки на льготные займы таким компаниям. Всего там рассчитывают выдать бизнесу 1,5 млрд рублей.

Фото: Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

«Российские производители средств гигиены могут увеличить производство для замещения импортных брендов — Zewa, Libresse, Always и других. На такой результат рассчитывают в ФРП, который начал прием заявок на льготные займы компаниям, в том числе производителями гигиенических средств. В организации планируют выделить на это 1,5 млрд рублей», — пишут «Известия». Сообщается, что некоторые производители с такой поддержкой могут увеличить объемы производства на 65%.

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Фонд уже одобрил займы 399 млн рублей компании «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro), 70 млн — «Ульяновскому бумажному комбинату» («Русская бумага») и 13,9 млн — «ПК Снежинка» (бренды «Мягкоff», «Свежесть»). Предполагается, что перечисленные организации нарастят выпуск туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток. Компания «Хайдженик» (бренды Ola! и Tereza Lady) планирует увеличить объемы изготовления женских прокладок на 64%. «В конце мая предприятие откроет новую линию по выпуску прокладок мощностью 300 млн единиц в год», — рассказал гендиректор Михаил Срапионов.

Наращивание мощностей позволит отечественным компаниям не только нарастить долю своих товаров и снизить зависимость от импорта, но и предложить их по более низкой цене, чем у зарубежных брендов. Сократить стоимость продукции позволит использование российского сырья. Так, только «Хайдженик» планирует использовать отечественную целлюлозу и поднять уровень локализации с 40 до 70-75%.