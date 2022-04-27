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1 час назад

Планы Европы по замещению газа из России назвали достаточно оптимистичными

Lenta.ru

Гендиректор оператора Газотранспортной системы (ГТС) Дании и председатель Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) Торбен Брабо назвал сценарии Еврокомиссии по замещению газа из России, возможно, более оптимистичными, чем есть на самом деле. Об этом сообщает РИА Новости.

Планы ЕС по замещению газа из России раскритиковали
Фото: ReutersReuters

«Если вы посмотрите на показатели российского экспорта, показатели поставок СПГ, прогнозы относительно биометана, они все достаточно оптимистичные», — прокомментировал он планы Европы.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что ЕС рискует расколоться из-за дискуссии по санкциям против закупок нефти у России. В материале издания сообщается, что проблемы с эмбарго на российские ресурсы начались в четвертом раунде переговоров по рестрикциям, когда речь зашла о прекращении поставок угля.

При этом еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон рассказал о наличии у Европы плана по замещению импортируемого из России газа объемом в 155 миллиардов кубометров, однако в случае прекращения поставок необходимо принять исключительные меры.

Компании,Тьерри Бретон,Еврокомиссия,ЕС,
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