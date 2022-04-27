Планы ЕС по замещению газа из России раскритиковали

Гендиректор оператора Газотранспортной системы (ГТС) Дании и председатель Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) Торбен Брабо назвал сценарии Еврокомиссии по замещению газа из России, возможно, более оптимистичными, чем есть на самом деле. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Если вы посмотрите на показатели российского экспорта, показатели поставок СПГ, прогнозы относительно биометана, они все достаточно оптимистичные», — прокомментировал он планы Европы.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что ЕС рискует расколоться из-за дискуссии по санкциям против закупок нефти у России. В материале издания сообщается, что проблемы с эмбарго на российские ресурсы начались в четвертом раунде переговоров по рестрикциям, когда речь зашла о прекращении поставок угля.