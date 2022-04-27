В покупке Twitter увидели риск конфронтации Маска с Европой

Опрошенные CNBC аналитики увидели риск конфронтации Илона Маска с властями Евросоюза из-за его решения купить социальную сеть Twitter.

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Чиновники Евросоюза, среди которых есть министр цифровых технологий Франции Седрик О, заявили, что Маску придется соблюдать законодательство ЕС, в том числе новую норму о контроле за контентом соцсетей. По словам О, Маск «предлагает интересные вещи», однако законодательство блока будет применяться «независимо от идеологии владельца».

Новые правила должны будут вступить в силу в 2024 году. Согласно ним, интернет-компании обязаны модерировать размещаемый контент и не допускать разжигания ненависти и розни. В противном случае им будет грозить штраф в размере до шести процентов от годового оборота, что в случае с Twitter может составить около 300 миллионов долларов.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бреттон отметил, что Маск хорошо знает европейские правила на примере принадлежащего ему производителя электромобилей Tesla и сможет быстро адаптироваться в новом качестве.