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1 час назад

Подсчитаны убытки Visa после ухода из России

Лера Букина

Чистый убыток американской Visa Inc. из-за деконсолидации российской дочерней компании составил 35 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчетность компании.

Подсчитаны убытки Visa после ухода из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В течение трех и шести месяцев, завершившихся 31 марта 2021 года, мы зафиксировали чистый убыток в составе общих и административных расходов в размере 35 миллионов долларов в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании. В результате поддержки, оказываемой для поддержки наших сотрудников в России и на Украине, мы понесли расходы на персонал в размере 25 миллионов долларов», — указано в отчете.

Вместе с тем сообщается о росте чистой прибыли компании по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года (завершилось 31 марта) — на 24%, до 7,606 миллиарда долларов. Выручка Visa достигла 14,248 миллиарда долларов (примерно +25%)

По итогам второго квартала чистая прибыль Visa увеличилась на 20,5%, до 3,647 миллиарда долларов. Выручка Visa стала больше на 20,3%. Она составила 7,189 миллиарда долларов.

«У нас был очень сильный квартал на фоне вторжения в Украину и нашего решения приостановить операции в России … Воздействие штамма «омикрон» было недолгим и восстановление мировой экономики, начавшееся в середине прошлого года, продолжалось. Мы зафиксировали устойчивый рост в большинстве стран по всему миру. <…> В то время как геополитическая обстановка остается неопределенной, мы ожидаем дальнейшего роста, обусловленного устойчивым восстановлением путешествий и использованием традиционных и новых способов оплаты», — заявил гендиректор компании Альфред Келли-младший.

В начале марта Visa и Mastercard ушли с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Сервисы Apple Pay и Google Pay также перестали работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard.

Компании,Visa,Google,Apple,
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