Подсчитаны убытки Visa после ухода из России

«У нас был очень сильный квартал на фоне вторжения в Украину и нашего решения приостановить операции в России … Воздействие штамма «омикрон» было недолгим и восстановление мировой экономики, начавшееся в середине прошлого года, продолжалось. Мы зафиксировали устойчивый рост в большинстве стран по всему миру. <…> В то время как геополитическая обстановка остается неопределенной, мы ожидаем дальнейшего роста, обусловленного устойчивым восстановлением путешествий и использованием традиционных и новых способов оплаты», — заявил гендиректор компании Альфред Келли-младший.