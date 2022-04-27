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1 час назад

В Москве открылся магазин OBI

Лера Букина

Магазин OBI на Ходынском поле в Москве вновь открылся для посетителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 26 апреля, стало известно о планах сети возобновить работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников. Также сообщалось, что первым откроют гипермаркет на Ходынском поле в Москве 27 апреля.

«Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России», - заявила компания.

Магазины планируют открывать поэтапно. Так, к 1 мая вернутся к привычному режиму работы магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем - в регионах, и до 11 мая возобновят свою деятельность все 27 гипермаркетов OBI.

О прекращении деятельности в РФ торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров объявила в начале марта. Тогда же продажи в России приостановила IKEA, специализирующаяся на товарах для обустройства дома. Компания сообщила о закрытии всех магазинов в стране.

Компании,Видео,Ikea,
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