Поставки российского газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG полностью приостановлены в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».
«"Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», - указал холдинг.
Он также добавил, что «Газпром экспорт» не увидел платежей за поставки газа в апреле от этих компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.
«Газпром» также подчеркнул, что Болгария и Польша - транзитные государства, поэтому, как указал холдинг, «в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем».
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.
Агентство Reuters, ссылаясь на письмо, которое ЕК отправила странам Евросоюза, ранее сообщило, что Еврокомиссия допускает при определенных условиях оплату за газ в рублях. Там указано, что оплата газа в рублях «может включать в схему транзакций Центробанка России». Однако это будет нарушением введенных ЕС антироссийских санкций, подчеркивается в письме.