Поставки российского газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG полностью приостановлены в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

«"Газпром экспорт" уведомил "Булгаргаз" и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», - указал холдинг.

Он также добавил, что «Газпром экспорт» не увидел платежей за поставки газа в апреле от этих компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля.

«Газпром» также подчеркнул, что Болгария и Польша - транзитные государства, поэтому, как указал холдинг, «в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем».

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.