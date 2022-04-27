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11 часов назад

Bloomberg: десять европейских компаний открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты газа

Газета.Ruиещё 6

Десять европейских компаний открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты газа в рублях, сообщает Bloomberg. Также четыре импортера газа из РФ уже оплатили покупку топлива в российской валюте. Собеседник издания не уточнил, о каких именно организациях идет речь. Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что прекращение "Газпромом" поставок газа из России в Болгарию является грубым нарушением договора и шантажом. До этого польская компания PGNiG известила о том, что с 27 апреля "Газпром" полностью прекратил поставки газа в страну. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, действия "Газпрома" "неоправданны и неприемлемы" по отношению к европейским потребителям.

Bloomberg: десять европейских компаний открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты газа
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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