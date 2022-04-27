Названы последствия ухода IKEA из России

«Вообще, из того, что мне известно, не особо кто-то планирует съезжать. За два дня работы после объявления об уходе они сделали месячные продажи, и до сих пор отрабатывают эти заказы. Офисы тоже продолжают работать. Более того, у них планировались к открытию летом и осенью два-три магазина. Там по-прежнему идут стройки и ремонты. Я не очень верю, что IKEA действительно окончательно уйдет», — подчеркнул Гришаков.