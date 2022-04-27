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1 час назад

Названы последствия ухода IKEA из России

Лера Букина

Возможное прекращение деятельности IKEA (ИКЕА) в России повлечет за собой снижение конкуренции на отечественном рынке мебели и товаров для дома и ухудшение качества продукции и сервиса на нем. Об этом заявил генеральный директор сети Hoff Максим Гришаков в интервью РИА Недвижимость.

Он указал на рост выручки Hoff в локациях, где присутствовал иностранный ретейлер, после объявления IKEA об уходе из России. Так рост составил 5-25%. Однако, по словам собеседника агентства, в дальнейшем отсутствие такого сильного конкурента негативно отразится на всем рынке в целом.

«Лично я считаю, что уход IKEA никому не пойдет на пользу. Весь мой прежний опыт говорит, что как только снижается конкуренция, начинает снижаться качество, скорость, инновации. Никто тебя уже не держит в тонусе. Когда есть динамика и сильные игроки – в итоге выигрывают все. Рынок становится больше, число клиентов растет, количество переходит в качество», — подчеркнул Гришаков.

При этом гендиректор Hoff отметил отсутствие признаков сворачивания деятельности IKEA в России.

«Вообще, из того, что мне известно, не особо кто-то планирует съезжать. За два дня работы после объявления об уходе они сделали месячные продажи, и до сих пор отрабатывают эти заказы. Офисы тоже продолжают работать. Более того, у них планировались к открытию летом и осенью два-три магазина. Там по-прежнему идут стройки и ремонты. Я не очень верю, что IKEA действительно окончательно уйдет», — подчеркнул Гришаков.

Ранее сеть OBI сообщила, что собирается возобновить работу в России всех гипермаркетов до конца майских праздников. Сегодня, 27 апреля, магазин OBI на Ходынском поле в Москве вновь открылся для посетителей.

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