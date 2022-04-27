Илон Маск потерял $29 млрд за день

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял более 10% своего состояния после объявления о покупке Twitter. Об этом сообщает Forbes.

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Капитал предпринимателя сократился на 29 млрд долларов (10,83%), до 239,2 млрд долларов. Forbes объясняет сокращение состояния Маска резким обвалом акций Tesla. Бумаги компании подешевели на 130 млрд долларов за день после известия о покупке ее гендиректором соцсети Twitter.

Издание отмечает, что Маск за 24 часа потерял сумму, равную девяти состояниям Дональда Трампа.

Покупка Илоном Маском соцсети Twitter вызвала обеспокоенность акционеров Tesla. Они опасаются, что гендиректору придется заложить или продать свои акции Tesla, чтобы получить кредит на покупку Twitter. Кроме того, инвесторы не уверены, что Маск сможет эффективно управлять сразу тремя компаниями.

Несмотря на потерю 29 млрд долларов, Илон Маск по-прежнему занимает первое место в списке самых богатых людей мира.