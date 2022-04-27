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27 минут назад

Илон Маск потерял $29 млрд за день

Вероника Полынина

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял более 10% своего состояния после объявления о покупке Twitter. Об этом сообщает Forbes.

Илон Маск потерял $29 млрд за день
Фото: ReutersReuters

Капитал предпринимателя сократился на 29 млрд долларов (10,83%), до 239,2 млрд долларов. Forbes объясняет сокращение состояния Маска резким обвалом акций Tesla. Бумаги компании подешевели на 130 млрд долларов за день после известия о покупке ее гендиректором соцсети Twitter.

Издание отмечает, что Маск за 24 часа потерял сумму, равную девяти состояниям Дональда Трампа.

Покупка Илоном Маском соцсети Twitter вызвала обеспокоенность акционеров Tesla. Они опасаются, что гендиректору придется заложить или продать свои акции Tesla, чтобы получить кредит на покупку Twitter. Кроме того, инвесторы не уверены, что Маск сможет эффективно управлять сразу тремя компаниями.

"У него есть план": эксперт о покупке Twitter Илоном Маском

Несмотря на потерю 29 млрд долларов, Илон Маск по-прежнему занимает первое место в списке самых богатых людей мира.

25 апреля Маск договорился о покупке соцсети Twitter за 44 млрд долларов. Самый богатый человек в мире станет единственным владельцем соцсети. Миллиардер выкупит Twitter по цене 54,20 доллара за ценную бумагу. Сделку планируется завершить до конца года.

Компании,Илон Маск,Дональд Трамп,SpaceX,
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