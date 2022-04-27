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52 минуты назад

Bloomberg: Итальянская компания Eni готовится к оплате за газ рублями

Российская Газетаиещё 8

Итальянская энергетическая компания Eni готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке". Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, этот шаг носит предупредительный характер.

"Eni обращается к итальянскому правительству и европейским властям за дополнительными указаниями относительно того, может ли она - и при каких условиях - использовать счета для покупки российского газа", - сообщает Bloomberg.

При этом в агентстве отметили, что представители Eni отказались от комментариев.

Финляндия отказалась платить за газ в рублях

По словам источников Bloomberg, Eni до сих пор платила за российский газ только в евро, а сейчас хочет от властей большей ясности в этом вопросе.

Ранее глава Eni Клаудио Дескальци заявил, что компания не имеет возможности оплачивать поставки российского газа в рублях. При этом еще в начале марта компания приостановила закупку нефти у России.

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