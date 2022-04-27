AliExpress Россия сообщил о проблемах с обработкой платежей

Маркетплейс AliExpress Россия испытывает сложности с обработкой платежей, специалисты занимаются решением проблемы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в среду.

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"В настоящий момент мы наблюдаем некоторые сложности с обработкой платежей. Мы активно занимаемся решением проблемы, и вскоре пользователи смогут оплачивать [покупки] всеми способами без любых трудностей", - сообщили в компании.

На AliExpress Россия стабильно работает оплата покупки локальных товаров. Для покупок зарубежных товаров продолжает работать способ оплаты через сервис Qiwi и счет мобильного телефона, добавили в пресс-службе.