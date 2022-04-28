Крупная косметическая компания уйдет из России

Французско-американская косметическая компания Coty уходит из России на фоне спецоперации России на Украине, сообщает Reuters.

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По собственным данным, на долю России приходится чуть более 3% всех продаж Coty. В 2021 году они составили $4,63 млрд. Решение об уходе из страны существенно не отразится на доходах в 2022 финансовом году, уверены в компании.

Coty производит и продает косметику, парфюмерию, средства по уходу за кожей под более, чем 80 брендами, среди них Burberry, Chloé, Davidoff, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Marc Jacobs, Miu Miu, и Kylie Skin, и Tiffany&Co. Кроме того, компания владеет брендами масс-маркета Max Factor и Rimmel.