Крупная косметическая компания уйдет из России

Французско-американская косметическая компания Coty уходит из России на фоне спецоперации России на Украине, сообщает Reuters.
По собственным данным, на долю России приходится чуть более 3% всех продаж Coty. В 2021 году они составили $4,63 млрд. Решение об уходе из страны существенно не отразится на доходах в 2022 финансовом году, уверены в компании.
Coty производит и продает косметику, парфюмерию, средства по уходу за кожей под более, чем 80 брендами, среди них Burberry, Chloé, Davidoff, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Marc Jacobs, Miu Miu, и Kylie Skin, и Tiffany&Co. Кроме того, компания владеет брендами масс-маркета Max Factor и Rimmel.
Ранее все магазины и интернет-магазины в России закрыли косметические компании L’Occitane и L'Oreal. В марте Estée Lauder объявила о приостановке деятельности в стране.