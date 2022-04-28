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1 час назад

В Petronas пока не могут удовлетворить растущий мировой спрос на газ

ТАСС

Малайзийская государственная нефтегазовая компания Petronas наблюдает растущий спрос на поставки газа в первую очередь со стороны европейских государств и Японии, но пока не может нарастить производство. Об этом сообщила в четверг газета The Star.

В Petronas не могут удовлетворить растущий мировой спрос на газ
Фото: ReutersReuters

"Мы получаем множество запросов на поставки из Бинтулу (штат Саравак)", - цитирует издание руководителя департамента добычи Адифа Зулкиффи.

По его словам, спрос со стороны Европы, Республики Корея и Японии растет с конца прошлого года. "Компания производит максимум на сегодняшний день, но увеличение производства является трудной задачей, поскольку в последние годы Petronas сталкивалась с дефицитом инвестиций", - сказал Зулкиффи. В Бинтулу расположен крупнейший комплекс по производству сжиженного природного газа.

Глава департамента добычи также отметил, что "компания в ближайшие пять лет планирует ежегодно расходовать 20 млрд ринггитов ($4,5 млрд - здесь и далее прим. ТАСС) на перспективное развитие, в настоящее время на эти цели тратится 14,7 млрд ринггитов ($3,3 млрд)". Однако, по его словам, "растущие издержки производства, инфляция могут сократить объемы инвестиций".

Компании,
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