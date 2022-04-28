Российский фастфуд получил миллионы из бюджета на замещение McDonald's

Московские власти решили выделить 1 млрд рублей на замещение заведений иностранного общепита, которые закрылись в России. Одним из получателей грантов стала сеть ресторанов русской кухни «Теремок».

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На первом этапе ей дадут деньги на открытие двух новых точек, хотя в планах компании за 3 года запустить 200–300 ресторанов по всей России. При этом ранее владелец «Теремка» Михаил Гончаров говорил, что заместить McDonald's невозможно.

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Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в столице одобрили первые заявки на финансовую поддержку предпринимателей, развивающих в городе отечественные сети быстрого питания. Власти выделили первые гранты на 11 млн рублей, которые бизнес направит на запуск семи новых заведений — кофеен, пекарни, бургерной и других.

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров в своём Telegram-канале рассказал , что его сеть получила 2,5 млн рублей на открытие двух ресторанов. Он отметил, что размер бюджетной помощи зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки — 5 млн рублей млн рублей на одну точку.

Ранее Гончаров говорил , что, если грантовая программа будет продлена до 2022 года, компания готова открыть ещё 15–20 ресторанов в Москве, чтобы «заместить выпавший McDonald’s"».

По словам предпринимателя, по кредитной ставке в 25% окупить точку питания почти невозможно, поэтому гранты мэра на развитие сетей общепита достаточно важны. При этом ещё в марте Гончаров опубликовал в соцсетях пост со своими размышлениями об уходе McDonald’s из России. Предприниматель написал, что место это сети в России никто не займёт, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас нет. Кроме того, подчеркнул владелец «Теремка», заместить «Макдак» невозможно, потому что средний чек и цена на блюда там «всегда были экстремально низкие».

«Теремок и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты McDonald’s, просто потому что мы так, как они, делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга», — пояснял Гончаров.