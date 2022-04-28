Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
1 час назад

Эксперт: Германия попыталась расплатиться за газ украденными у Газпрома деньгами

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

«Сложилась ситуация, в которой Gazprom Germania пытается расплатиться за газ теми деньгами, которые ранее фактически украла у Газпрома. Поэтому российская компания с этим не согласна», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее, по данным Bloomberg, Газпромбанк отклонил платеж за газ от Gazprom Germania.

Почему «Газпромбанк» отклонил оплату поставок газа от ФРГ
Фото: ТАССТАСС

«Проблема заключается в том, что ранее у Газпрома были арестованы активы. Затем Германия взяла под внешнее управление дочку Газпрома Gazprom Germania. Так что российская компания совершенно справедливо считает, что эти деньги у нее были украдены», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Собеседник также отметил, что судьба захваченных активов неизвестна, однако очевидно, что воспользоваться ими Газпром не может. «Получается, что Gazprom Germania пытается оплатить газ теми деньгами, которые ранее были заморожены. Очевидно, что Газпром на это не соглашается», – подчеркнул Юшков.

«Вероятно, Газпром настаивает на том, чтобы были открыты новые рублевые счета. Затем немцам придется собрать с потребителей новые деньги и уже этими деньгами после конвертации в рубли оплатить поставки голубого топлива», – заключил Юшков.

Накануне Bloomberg сообщил, Газпромбанк «отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам», хотя «компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета». Речь идет об оплате в рамках среднесрочного контракта на поставку 7 тераватт-часов газа до конца 2023 года. Стороны ведут переговоры, передает РИА «Новости».

В конце марта Газпром вышел из капитала ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы» и прекратил участие в Gazprom Germania GmbH (включая Gazprom Marketing & Trading Ltd.). В апреле немецкие власти заявили, что сделка по продаже компании может быть признана недействительной, и сообщили о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление Федеральному сетевому агентству (BNetzA).

Компании,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Газпромбанк,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители