VK купила «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

Холдинг VK сообщил о подписании соглашения о покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».

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«28 апреля 2022 г. VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «компания») объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен», – передает сообщение компании РИА «Новости».

Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Подробности в холдинге пообещали предоставить позже.