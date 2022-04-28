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57 минут назад

VK купила «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

Деловая газета "Взгляд"иещё 25

Холдинг VK сообщил о подписании соглашения о покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».

VK купила «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«28 апреля 2022 г. VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее «VK» или «компания») объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен», – передает сообщение компании РИА «Новости».

Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Подробности в холдинге пообещали предоставить позже.

Ранее в пресс-службе «Яндекса» сообщали, что компания хочет сосредоточиться на развитии других своих бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поиск, реклама, самостоятельное вождение, облачные и транзакционные сервисы.

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