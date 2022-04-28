600 тысяч россиян оказались под риском увольнения

Около 600 000 россиян, которые работали в иностранных компаниях, сейчас находятся в простое или под риском увольнения. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он рассказал, что до начала военной операции на Украине в иностранных компаниях из недружественных стран работало почти 2 млн человек.