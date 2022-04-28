600 тысяч россиян оказались под риском увольнения

Около 600 000 россиян, которые работали в иностранных компаниях, сейчас находятся в простое или под риском увольнения. Об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Он рассказал, что до начала военной операции на Украине в иностранных компаниях из недружественных стран работало почти 2 млн человек.
«В этой ситуации необходимо сделать всё, чтобы сохранить предприятия, рабочие места. Здесь у местного самоуправления также очень важная роль. Надо в постоянном режиме мониторить рынок труда, помогать бизнесу перестраивать технологические, логистические, товарные цепочки, оперативно сигнализировать о попытках обанкротить предприятия», — процитировал ТАСС сенатора.
Ранее около 80 предприятий в Санкт-Петербурге объявили о простое. Исполняющая обязанности директора городского центра занятости населения Татьяна Иванова добавила, что из-за этого порядка 22 000 сотрудников находятся под угрозой увольнения.
Простой коснулся и авиарынка. Самый крупный аэропорт России Шереметьево отправил в простой 40% персонала — около 6000–7000 сотрудников. Аэропорт Внуково также ввёл режим простоя, прекратил приём на работу новых сотрудников, а действующим предложил перейти на неполный рабочий график.