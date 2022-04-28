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34 минуты назад

KFC выпустила сумку за 18 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 1

Американская сеть быстрого питания KFC выпустила модную коллекционную сумку, которая соответствует размерам фирменного сэндвича. Данная информация появилась в материале The Guardian.

KFC выпустила модную сумку для фирменного сэндвича
Фото: ТАССТАСС

Команда бренда создала сумку-багет из итальянской кожи красного цвета с изображением основателя сети полковника Сандерса. Плечевой ремень дополняют подвески в виде первых букв названия ресторана. При создании изделия дизайнеры вдохновлялись трендовой в 2000-х годах формой сумок, которую популяризовали модные дома Fendi, Gucci и Christian Dior. Утверждается, что аксессуар оснащен специальным изоляционным слоем, который сохранит сэндвичи теплыми.

Известно, что стоимость товара составляет 198 фунтов стерлингов (приблизительно 18 тысяч рублей). Отмечается, что вещь создана для британского рынка, а вся прибыль с продаж будет направлена в фонд KFC, занимающийся поддержкой молодых предпринимателей и некоммерческих организаций Великобритании.

По информации издания, аксессуар был выполнен вручную и является эксклюзивным. Количество произведенных экземпляров не раскрывается.

Ранее в апреле люксовый бренд Balenciaga представил «грязную» одежду за десятки тысяч рублей. В весенне-летнюю коллекцию 2022 года вошли спортивные костюмы, тренчи и ботинки, на которые искусственно нанесены пятна краски. Известно, что стоимость брюк и худи составляет более 85 тысяч рублей, а верхней одежды — около 265 тысяч.

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