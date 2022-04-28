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40 минут назад

«Газпром» уличил Польшу в покупке российского газа

Лера Букина

«Газпром» оспаривает заявления властей Польши о том, что стране не нужен российский газ. Об этом заявил журналистам официальный представитель концерна Сергей Куприянов, передает «Интерфакс».

«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так», - указал Куприянов.

Представитель «Газпрома» заявил, что после приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ у другой страны.

«Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа». Объем реверса - около 30 млн куб. м в сутки - почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни», - подчеркнул Куприянов.

Ранее в среду «Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа Польшу и Болгарию. Принятие решения обусловлено отказом этих стран платить за топливо в рублях.

В России в конце марта был подписан указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Документ предполагает, что для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.

Как заявил ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи с чешским коллегой Милошем Земаном в Праге, польские компании намерены принять юридические меры для того, чтобы получить от «Газпрома» компенсации за приостановку поставок газа.

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