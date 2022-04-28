Зарубежные компании будут искать удобные варианты вернуться в Россию, предположил кандидат экономических наук Вадим Капусткин в разговоре с «Народными Новостями». Возвращение для них экономически выгодно, но бизнес пытается избежать критики и потерь на других рынках, сказал он.

Многие компании, особенно американские, очень сильно боятся подставиться под критику СМИ, осуждение в Сети. Это грозит серьёзными потерями на рынках ведущих западных стран. Если они и будут возвращаться, то осторожно, используя какие-то варианты, возможно, ребрендинга. Опять же, не думаю, что будет некий единый сценарий, — сказал Капусткин.

Он отметил, что некоторые корпорации не многое потеряли, уйдя с российского рынка, но для других он был ключевым, как для Visa. Капусткин дал прогноз, что вернутся те, кто больше будет не готов терять деньги, остальные могут и затянуть паузу.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью РБК прокомментировал уход иностранных компаний из страны. По его мнению, они вернутся, поскольку «хотят зарабатывать».

Хуснуллин объяснил, что партнерские отношения с иностранным бизнесом формировались в течение десятилетий, поэтому «люди не хотят их терять». Он допустил возвращение большинства компаний в страну, поскольку те заинтересованы в заработке денег. Это произойдет «рано или поздно», считает вице-премьер. Однако необходимо следить за дальнейшей ситуацией с введением санкций и спецоперацией на Украине.

«У меня знакомые в Европе, других странах, у которых долгосрочные отношения с нашей страной, не хотят уходить из России, не поддерживают санкции. Но на них давят», — подчеркнул он.

По мнению вице-премьера, санкции не могут изолировать Россию от мира, поскольку «во всем мире есть бизнес, который хочет зарабатывать». Он отметил, что «огромные иностранные компании» возникли в стране «не просто так». Для их деятельности в России создали удобные условия, включая «выгодную» систему налогообложения.

«Они здесь зарабатывают. От денег мало кто отказывается. Поэтому надо пережить, политику в сторону убрать, и все встанет на место», — заключил Хуснуллин.

В том же интервью Хуснуллин оценил риски изоляции для российской экономики. По его словам, говорить об этом сложно, поскольку против страны продолжают вводить ограничения.

Минпромторг РФ готов к оперативной корректировке списка подпадающих под параллельный импорт брендов в зависимости от решения компаний о работе в России, заявил глава министерства Денис Мантуров. По его словам, несколько компаний заявили о желании выйти из перечня и остаться работать в России.

"Это на самом деле документ, который будет как расширяться, так и наоборот, сужаться. Все это зависит от того, как компании иностранные будут принимать свои решения с точки зрения присутствия на нашем рынке. Если производители будут оставаться, если поставщики импортной продукции будут сохранять свою логистику, будут поставлять свою продукцию на российский рынок, то мы заинтересованы в том, чтобы продукция и бренды не входили в перечень нашего приказа", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

В конце прошлой недели стало известно, что Минпромторг подготовил перечень товаров, подпадающих под так называемый параллельный импорт из примерно 50 групп товаров и более 200 брендов. Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя.

Сотрудники ушедших из России иностранных компаний не останутся без работы, так как власти разработали план возможной замены этих концернов другими игроками, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, предаёт ТАСС. По его словам, самим компаниям также стоит поторопиться с принятием решений о продолжении их работы в России.

У нас есть внутренний план по тому, кто и как зайдёт на предприятия иностранных концернов, которые примут решение уйти, — сказал он.

Мантуров отметил, что Минпромторг готов дать компаниям несколько месяцев на решение логистических проблем, но в случае несогласия компаний с действиями России готов в том числе к вводу внешнего управления. По его словам, министерство готово предложить варианты по продолжению работы иностранного бизнеса в РФ или выхода из него.

Некорректно просто держать нас в таком состоянии раздумья: захотим — уйдём, захотим — не уйдём. Поэтому мы тоже долго ждать не будем, — подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все случаи прекращения работы компаний из недружественных стран в России находятся под пристальным вниманием правительства. Он отметил, что к каждой организации должен быть разный подход, поскольку многие из них, приостановив деятельность, продолжают выполнять все обязательства перед сотрудниками, а есть и те, кто отказался от ответственности за свой персонал.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» заявил, что отечественные предприятия общественного питания станут заменой покинувшим российский рынок иностранным компаниям. Это же, по его словам, касается и зарубежных брендов, нишу которых займут российские дизайнеры.

Почти 600 тысяч человек, работавших в России в иностранных компаниях из недружественных стран, ушли в простой или находятся под риском увольнения.

"В этой ситуации необходимо сделать все, чтобы сохранить предприятия, рабочие места. Здесь у местного самоуправления также очень важная роль", - сказал он, выступая на Всероссийском муниципальном форуме.

Турчак призвал в режиме мониторить рынок труда, помогать бизнесу перестраивать технологические, логистические, товарные цепочки, оперативно сигнализировать о попытках обанкротить предприятия.

Партия «Единая Россия» внесла во вторник в Госдуму законопроект «О внешней администрации по управлению организацией», который предусматривает переход иностранных компаний, объявивших об уходе с российского рынка, под внешнее управление, после соответствующего решения комиссии при Минэкономразвития. При этом зарубежным собственникам хотят оставить возможность вернуться в РФ.

«Для защиты интересов россиян»

««Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Его главная цель — защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику», — сообщается в Telegram-канале партии.

Там отметили, что инициатива «коснется тех компаний, которые приняли решение (уйти с российского рынка. — «Газета.Ru») без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США». При этом «их деятельность существенно влияла на стабильность экономики», например, «если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими».

«Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда», — пояснили в партии.

Также уточняется, что «иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций».

«Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости», — говорится в сообщении.

Без «ущемления прав»

В тексте документа отмечается, что инициатива не «направлена на необоснованное ущемление прав и законных интересов организации, ее кредиторов, а также акционеров».

Помимо социальной значимости, иностранная компания подпадает под действие законопроекта, если осуществляет производство и реализацию товаров «в условиях естественной монополии» или «ее положение может быть признано доминирующим на товарном рынке». Например, организация может быть «единственным производителем определенных видов продукции, в том числе лекарственных препаратов или медицинских изделий, либо единственным поставщиком продукции, не имеющей российских аналогов, включенным в реестр единственных поставщиков».

Кроме того, численность работников организации может составлять «не менее двадцати пяти процентов численности работающего населения», проживающего на территории соответствующего населенного пункта.

Прекращение деятельности компании при этом должно грозить техногенной или экологической катастрофой, гибелью людей или прекращением эксплуатации объектов жизненного обеспечения, необоснованным ростом цен, остановкой работы других связанных с ней организаций.

«В качестве внешней администрации назначается государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» или иная организация, определенная решением межведомственной комиссии (при Минэкономразвития. — «Газета.Ru»)», — говорится в тексте законопроекта.

Национализация без возмещения

Нынешний законопроект предусматривает не столь жесткие действия, как предыдущий документ, внесенный в Госдуму 8 апреля государственным советом Крыма и предполагающий национализацию собственности, которая по состоянию на 24 февраля текущего года принадлежала «недружественным странам» и их гражданам.

Согласно тексту документа, изменения предлагается внести во вторую статью Гражданского кодекса РФ. Речь идет о таких объектах права собственности, как «движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам, указанным в абзаце первом настоящей части».

Законопроект предлагал наделить органы государственной власти субъектов РФ правом принудительно изымать в свою пользу имущество иностранных государств и иностранных лиц, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия. Причем изымать их собственность предполагается «без возмещения его стоимости».

Уход из России после начала военной операции на Украине обошёлся платёжной системе Visa в $60 млн. В эту сумму включены затраты на выделение российской «дочки» за периметр корпорации ($35 млн), а также расходы на поддержку российского и украинского персонала ($25 млн). Об этом говорится в квартальном отчёте Visa. Компания напомнила, что в марте приостановила свою работу в РФ, чтобы не попасть под санкции.

«В результате мы больше не получаем доход от внутренней и международной деятельности, связанной с Россией», — говорится в отчёте.

Избавление от российского филиала было необходимо, чтобы соответствовать американским правилам бухучёта, сообщили в Visa.

За январь — март 2022 года платёжная система зафиксировала убыток «в виде общих и административных расходов» на сумму $35 млн из-за «деконсолидации своей российской дочерней компании». На поддержку персонала в России и на Украине компания потратила ещё $25 млн.

Чистая прибыль компании за первый квартал составила $3,6 млрд, увеличившись на 21%. Выручка от российского бизнеса за весь 2021 год и первый квартал 2022 года дала 4% от совокупного чистого дохода Visa. Кроме потерь, связанных с Россией и Украиной, Visa потеряла $127 млн из-за инвестиций в акционерный капитал и $40 млн из-за покупки и амортизации нематериальных активов.

В марте платёжные системы Visa и Mastercard ушли из России, опасаясь санкций США и ЕС. Карты этих платёжных систем продолжают работать в РФ — транзакции идут через российскую систему платежей.

Гипермаркеты немецкой сети строительных товаров OBI возобновляют работу в России. 27 апреля открылся магазин в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском Поле в Москве. Это первая торговая точка OBI, которая начала работу после закрытия сети в марте. К 1 мая должны заработать другие магазины в столице и Петербурге. Ожидается, что до 11 мая откроют двери все 27 российских строительных гипермаркетов.

Как указано на российском сайте OBI, магазин на Ходынском Поле в Москве будет работать ежедневно с 08:00 до 23:00.

В марте немецкая сеть OBI объявила о приостановке работы в России и закрыла все торговые объекты в стране. Своё решение компания объяснила происходящим на Украине. В РФ у ретейлера 27 хозяйственных магазинов, в которых работают 4900 сотрудников.

12 апреля стало известно, что компания OBI GmbH передаст свой российский бизнес в управление основателю консалтинговой «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу.

Адвокат Дмитрий Галанцев говорил, что российские магазины OBI откроются уже в апреле. По его словам, немецкий собственник продал неназванному российскому инвестору шесть компаний, владеющих бизнесом сети в РФ.

Позже «Коммерсант» узнал, что новым владельцем российских магазинов OBI могут стать структуры семьи казахского бизнесмена Ерлана Сейсембаева. Принадлежащий ему холдинг Asadel по франшизе развивает магазины OBI в Казахстане.