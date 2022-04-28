Отечественные производители лимонадов заявили о возможных сбоях

Производители соков и безалкогольных напитков в России заявили о возможности сбоев в производстве из-за отсутствия иностранных комплектующих.

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Об этом заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отметил Новиков, производство напитков в России более чем 90% укомплектовано иностранным оборудованием, включая европейское.

Он добавил, что «сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий».

При этом Новиков заявил, что в нынешней ситуации замена комплектующих российскими аналогами невозможна. По его словам, индустрия нуждается в поддержке.