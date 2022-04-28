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1 час назад

Производители безалкогольных напитков в России заявили о возможности сбоев

RT на русском

Производители соков и безалкогольных напитков в России заявили о возможности сбоев в производстве из-за отсутствия иностранных комплектующих.

Отечественные производители лимонадов заявили о возможных сбоях
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Об этом заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отметил Новиков, производство напитков в России более чем 90% укомплектовано иностранным оборудованием, включая европейское.

Он добавил, что «сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий».

При этом Новиков заявил, что в нынешней ситуации замена комплектующих российскими аналогами невозможна. По его словам, индустрия нуждается в поддержке.

Кроме того, президент Союза производителей соков, воды и напитков выразил надежду, что возможные ответные санкции со стороны России «не будут связаны с изменениями существующей логистической инфраструктуры».

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT ситуацию с санкциями.

Компании,Константин Блохин,Максим Новиков,РАН,
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