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1 час назад

В ЕС обвинили «Газпром» в нарушении контракта

Елена Прошина

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии «Газпромом» не мотивировано и является нарушением контракта. Как сообщает «Интерфакс», Мамер рассказал, что ЕК и государства-члены ведут совместную работу для обеспечения регулярного снабжения газом Европейского союза

В ЕС обвинили «Газпром» в нарушении контракта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Почему, в то время как покупающие газ польская и болгарская компании полностью выполняли свои контрактные обязательства, российское предприятие "Газпром" решило вдруг со дня на день больше не поставлять газ? Мы считаем, что это очевидное нарушение контракта, и что это совершенно недопустимо», — заявил Мамер.

По его словам, ЕК уже начала обсуждения с другими поставщиками газа с целью увеличить поставки топлива в Европу.

Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.

27 апреля «Газпром» полностью остановил поставки болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой договоров в рублях.

Компании,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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