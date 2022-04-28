В ЕС обвинили «Газпром» в нарушении контракта

«Почему, в то время как покупающие газ польская и болгарская компании полностью выполняли свои контрактные обязательства, российское предприятие "Газпром" решило вдруг со дня на день больше не поставлять газ? Мы считаем, что это очевидное нарушение контракта, и что это совершенно недопустимо», — заявил Мамер.