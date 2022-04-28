Для российского подразделения Fazer нашелся покупатель

В службе подчеркнули, что сделка не ограничит конкуренцию на российском рынке хлебобулочных изделий. В начале марта финский производитель Fazer прекратил весь экспорт и приостановил инвестиции в Россию. Причиной стало начало военных действий на территории Украины. Позже компания объявила о намерении остановить свою деятельность в России.