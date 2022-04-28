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1 час назад

Для российского подразделения Fazer нашелся покупатель

Lenta.ruиещё 6

Для российского подразделения Fazer — компании «Хлебный дом» — нашелся покупатель. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала разрешение булочно-кондитерскому холдингу «Коломенский» купить компанию, сообщает РИА Новости.

Для российского подразделения Fazer нашелся покупатель
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В службе подчеркнули, что сделка не ограничит конкуренцию на российском рынке хлебобулочных изделий. В начале марта финский производитель Fazer прекратил весь экспорт и приостановил инвестиции в Россию. Причиной стало начало военных действий на территории Украины. Позже компания объявила о намерении остановить свою деятельность в России.

Fazer решил продать бизнес в России

Компании,ФАС России,
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