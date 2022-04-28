ExxonMobil объявила форс-мажор по проекту “Сахалин-1”

Компания Exxon Neftegas Ltd. объявила о форс-мажоре по проекту «Сахалин-1» и сокращении нефтедобычи из-за санкций. Об этом сообщает РИА Новости.
Организация заявила, что уже передала соответствующее уведомление всем участникам проекта. Сама Exxon Neftegas Ltd. является дочерним предприятием нефтегазового гиганта из США ExxonMobil.
«Форс-мажор был объявлен ввиду недавних событий, которые задержали или сделали невозможным выполнение компанией Exxon Neftegas Ltd. обязательств по существующим соглашениям и проведение работ в соответствии с мировыми стандартами в морской и нефтяной промышленности. В результате Exxon Neftegas Ltd. сократила добычу сырой нефти», — заявили в компании.
В начале марта организация заявляла о намерении выйти из проекта «Сахалин-1». В ExxonMobil подчеркнули, что сейчас прорабатывают шаги для выхода из проекта, что включает «опросы контрактных и коммерческих обязательств компании».
Напомним, что проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей в 30% выступает Exxon Neftegas Ltd. Еще 20% принадлежат российской «Роснефти», 30% — японской Sodeco, 20% — индийской ONGC.