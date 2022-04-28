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41 минуту назад

ExxonMobil объявила форс-мажор по проекту “Сахалин-1”

Елена Прошина

Компания Exxon Neftegas Ltd. объявила о форс-мажоре по проекту «Сахалин-1» и сокращении нефтедобычи из-за санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

ExxonMobil объявила форс-мажор по проекту “Сахалин-1”
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Организация заявила, что уже передала соответствующее уведомление всем участникам проекта. Сама Exxon Neftegas Ltd. является дочерним предприятием нефтегазового гиганта из США ExxonMobil.

«Форс-мажор был объявлен ввиду недавних событий, которые задержали или сделали невозможным выполнение компанией Exxon Neftegas Ltd. обязательств по существующим соглашениям и проведение работ в соответствии с мировыми стандартами в морской и нефтяной промышленности. В результате Exxon Neftegas Ltd. сократила добычу сырой нефти», — заявили в компании.

ExxonMobil объявила о начале выхода из проекта «Сахалин-1»

В начале марта организация заявляла о намерении выйти из проекта «Сахалин-1». В ExxonMobil подчеркнули, что сейчас прорабатывают шаги для выхода из проекта, что включает «опросы контрактных и коммерческих обязательств компании».

Напомним, что проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей в 30% выступает Exxon Neftegas Ltd. Еще 20% принадлежат российской «Роснефти», 30% — японской Sodeco, 20% — индийской ONGC.

Компании,Exxon Mobil,Роснефть,
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