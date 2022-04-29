Производство красной икры в России оказалось под угрозой

Из-за новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы в России могут начаться сбои в производстве красной икры. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

1 марта в РФ вступили в силу новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы водных биоресурсов (рыбы и икры). Они были разработаны на смену действующим нормам в рамках «регуляторной гильотины». Задача этого механизма - отменить старые, осложняющие жизнь бизнеса нормы.

По новым правилам не нужно проводить ветеринарно-санитарную экспертизу улова прямо на борту рыбопромыслового судна. Экспертизу икры требуется проводить перед посолом.

Источники «Коммерсанта» заявили, что на предприятиях, где выпускают икру, будет необходимо постоянное присутствие сотрудников ветеринарной службы. При этом в сезон добычи лососевых предприятия могут быть загружены 24 часа в сутки, а на Дальнем Востоке заводы находятся в удаленных местах. Участники рынка считают, что только на Камчатке для контроля потребуется более 400 специалистов.

Глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов подчеркнул, что процесс производства икры должен быть непрерывным, поэтому отложить посол в ожидании, пока икру одобрят эксперты, невозможно.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк предупредил, что сбои в производстве и поставках икры могут привести к росту цен.

Собеседники газеты рассказали, что проблема обсуждалась 28 апреля на совещании у директора департамента ветеринарии Минсельхоза Марии Новиковой 28 апреля.