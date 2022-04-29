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35 минут назад

McDonald's после прекращения работы в России потерял свыше 127 млн долларов

Слово и Дело

Компания McDonald's сообщила о серьезных убытках после прекращения работы на территории Российской Федерации и Украины. Всего сеть ресторанов потеряла свыше 127 млн долларов.

Раскрыты потери McDonald's после прекращения работы в России
Фото: ReutersReuters

Представители компании отметили, что одно только списание продуктов, которые могли бы испортиться после закрытия, привело к убыткам в 100 млн долларов. Еще около 27 млн корпорация потеряла на услугах, зарплатах сотрудников и аренде помещений. Об этом говорится в квартальном отчете компании.

Сообщается, что в компании считают эти затруднения временными. При этом неизвестно, когда именно McDonald's возобновит работу в России и на Украине.

Компании,
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