В России началось импортозамещение на рынке одежды

Российская сеть «Стокманн» решила начать открывать магазины под собственными торговыми марками на фоне ухода из России зарубежных брендов. Первым крупным проектом должна стать сеть женской одежды Bellucci, пишет «Коммерсант».

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. А ряд зарубежных компаний объявил об уходе или приостановке своей деятельности в России, в том числе и торгующие одеждой Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear и т. д), H&M, Mango и другие.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в апреле российская сеть «Стокманн» зарегистрировала домены для семи собственных fashion-брендов — Aurana, Bellucci, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci.

Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин отметил, что компания рассчитывает открыть до 50 магазинов женской одежды Bellucci в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Одежда в них будет в среднем ценовом сегменте.

Первоначальные инвестиции в сеть могут составить до 200 миллионов рублей, подсчитало издание.