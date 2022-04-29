В состав ВТБ могут войти «Открытие» и РНКБ

Глава ВТБ Андрей Костин предложил объединить ВТБ и еще два госбанка -«Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) - в общую группу. Как пишет «Коммерсант», предложение поддержали президент России Владимир Путин и Центробанк.
По данным газеты, Костин обратился с предложением по объединению банков к правительству.
Собеседники издания заявили, что такое решение позволит банкам «заметно сэкономить на отделениях» и расходах на персонал. Также благодаря объединению в Крым придет крупный федеральный игрок (РНКБ работает в Крыму).
«Коммерсант» отмечает, что у банков много общего. Глава «Открытия», Михаил Задорнов, ранее возглавлял ВТБ24, а РНКБ был «дочкой» Банка Москвы, входившего в группу ВТБ.
Опрошенные газетой эксперты отметили, что планы по объединению означают отказ от приватизации «Открытия» и закрепляют доминирующую долю государства в банковском секторе.
Партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский отметил, что объединение банков может привести к сокращению тысяч сотрудников, но «игра стоит свеч».
«Системе не нужно такое количество госбанков, будут оптимизированы расходы, серьезно сокращен штат управленцев и линейных специалистов, улучшена эффективность и доходность», - заявил он.
ВТБ занимает второе место в российской банковской системе по объему активов, «Открытие» - восьмое, РНКБ - 31-е. Банки находятся под санкциями США и Евросоюза.