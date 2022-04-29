В состав ВТБ могут войти «Открытие» и РНКБ

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По данным газеты, Костин обратился с предложением по объединению банков к правительству.

Собеседники издания заявили, что такое решение позволит банкам «заметно сэкономить на отделениях» и расходах на персонал. Также благодаря объединению в Крым придет крупный федеральный игрок (РНКБ работает в Крыму).

«Коммерсант» отмечает, что у банков много общего. Глава «Открытия», Михаил Задорнов, ранее возглавлял ВТБ24, а РНКБ был «дочкой» Банка Москвы, входившего в группу ВТБ.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что планы по объединению означают отказ от приватизации «Открытия» и закрепляют доминирующую долю государства в банковском секторе.

Партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский отметил, что объединение банков может привести к сокращению тысяч сотрудников, но «игра стоит свеч».

«Системе не нужно такое количество госбанков, будут оптимизированы расходы, серьезно сокращен штат управленцев и линейных специалистов, улучшена эффективность и доходность», - заявил он.