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1 час назад

«Коммерсант»: ВТБ, «Открытие» и РНКБ планируют объединить

Мария Иванова

Глава ВТБ Андрей Костин предложил объединить ВТБ и еще два госбанка -«Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) - в общую группу. Как пишет «Коммерсант», предложение поддержали президент России Владимир Путин и Центробанк.

В состав ВТБ могут войти «Открытие» и РНКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, Костин обратился с предложением по объединению банков к правительству.

Собеседники издания заявили, что такое решение позволит банкам «заметно сэкономить на отделениях» и расходах на персонал. Также благодаря объединению в Крым придет крупный федеральный игрок (РНКБ работает в Крыму).

«Коммерсант» отмечает, что у банков много общего. Глава «Открытия», Михаил Задорнов, ранее возглавлял ВТБ24, а РНКБ был «дочкой» Банка Москвы, входившего в группу ВТБ.

Опрошенные газетой эксперты отметили, что планы по объединению означают отказ от приватизации «Открытия» и закрепляют доминирующую долю государства в банковском секторе.

Партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский отметил, что объединение банков может привести к сокращению тысяч сотрудников, но «игра стоит свеч».

«Системе не нужно такое количество госбанков, будут оптимизированы расходы, серьезно сокращен штат управленцев и линейных специалистов, улучшена эффективность и доходность», - заявил он.

ВТБ занимает второе место в российской банковской системе по объему активов, «Открытие» - восьмое, РНКБ - 31-е. Банки находятся под санкциями США и Евросоюза.

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