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1 час назад

Сбер добавит 2000 бонусных рублей на покупки к выплате на детей

Газета.Ru

Сбер открыл прием заявлений на выплаты семьям с невысокими доходами на детей от 8 до 17 лет. Клиенты, получившие эти выплаты в Сбере, получат 2000 бонусных рублей, которые можно будет потратить на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете.

Сбер добавит 2000 бонусных рублей на покупки к выплате на детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При получении выплат в СберБанке до 15 июня 2022 года клиенты получат промокод на 1000 рублей в СберМаркете и 1000 рублей в СберМегаМаркете. Промокод можно применить при покупках от 3 тысяч рублей.

«Социальная функция является для Сбера приоритетной. Поэтому, в дополнение к финансовой поддержке нуждающимся гражданам со стороны государства, мы со своей стороны также помогаем нашим клиентам — создаем возможности и условия для реализации их желаний», — отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» СберБанка Екатерина Гарцева.

Промокод поступит клиенту в push или SMS-сообщении с номера 900. Скидки и привилегии от Сбера станут доступны сразу после зачисления денежных средств.

Заявление на выплаты можно подать дистанционно через Госуслуги, либо обратившись в Пенсионный фонд или МФЦ лично.

Компании,Сбербанк России,
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