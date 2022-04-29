В Германии придумали новый способ запуска «Северного потока-2»

Член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла предложил запустить «Северный поток — 2» в обмен на согласие России принимать оплату за газ от ФРГ в евро. Об этом пишет РИА Новости.

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При этом политик считает, что Германия в любом случае должна запустить «Северный поток — 2», а если вариант с оплатой газа в евро поможет убедить в этом правительство, то это может быть хорошей идеей.

«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения "Северного потока — 2". Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», - сказал Крупалла.

Однако политик сомневается в возможности такого варианта. По его мнению, «клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом». Крупалла подчеркнул, что Германия должна дать понять, что не допустит раскола континента.