В Германии придумали новый способ запуска «Северного потока-2»

Член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла предложил запустить «Северный поток — 2» в обмен на согласие России принимать оплату за газ от ФРГ в евро. Об этом пишет РИА Новости.
При этом политик считает, что Германия в любом случае должна запустить «Северный поток — 2», а если вариант с оплатой газа в евро поможет убедить в этом правительство, то это может быть хорошей идеей.
«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения "Северного потока — 2". Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей», - сказал Крупалла.
Однако политик сомневается в возможности такого варианта. По его мнению, «клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом». Крупалла подчеркнул, что Германия должна дать понять, что не допустит раскола континента.
Ранее оператор «Северного потока – 2», компания Nord Stream 2 AG, подал запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору с ЕС о применении Газовой директивы. Заседание в формате видеоконференции назначено на 20 июня. Nord Stream 2 AG должна будет прокомментировать дальнейшую возможность продолжить арбитражное разбирательство по существу.