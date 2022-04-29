Польша решила забрать газовую инфраструктуру российской компании

Такое решение принято после того, как «Новатэк» попал в польский санкционный список, введенный в отношении 50 юридических и физических лиц из России и Белоруссии. Забрать сети под контроль пришлось из-за остановки поставок газа в несколько польских районах, где услуги предоставляла Novatek Green Energy.