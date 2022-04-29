Польша решила забрать газовую инфраструктуру российской компании

Польские власти обязали компанию Novatek Green Energy, «дочку» российского «Новатэка», передать газотранспортную инфраструктуру под управление местным компаниям. Об этом рассказал пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, передает ТАСС.
Такое решение принято после того, как «Новатэк» попал в польский санкционный список, введенный в отношении 50 юридических и физических лиц из России и Белоруссии. Забрать сети под контроль пришлось из-за остановки поставок газа в несколько польских районах, где услуги предоставляла Novatek Green Energy.
По словам Мюллера, соответствующее поручение государственным компаниям PGNiG, PSG, Gaz-System на основании закона о кризисном управлении дал премьер-министр Матеуш Моравецкий. Кроме того, они должны незамедлительно поставить газ в сети, формальным владельцем которых является «Новатэк».