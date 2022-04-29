Норвегия закроет границу и порты для российских грузов

Норвегия намерена закрыть пункт пропуска Стурскуг для проезда российских грузовиков. Также будет введен запрет для захода судов из РФ в норвежские порты. Об этом заявил глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

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Стурскуг - единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе. Уточняется, что запрет на судоходство не будет касаться рыболовных судов.

«Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор», - сказала министр.

По словам министра рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран, запрет начнет действовать с 7 мая.