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1 час назад

Норвегия закроет границу и порты для российских грузов

Елена Прошина

Норвегия намерена закрыть пункт пропуска Стурскуг для проезда российских грузовиков. Также будет введен запрет для захода судов из РФ в норвежские порты. Об этом заявил глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Норвегия закроет границу и порты для российских грузов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стурскуг - единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе. Уточняется, что запрет на судоходство не будет касаться рыболовных судов.

«Мы вводим пятый пакет санкций, предусмотренный ЕС, в Норвегии. Это означает, что мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор», - сказала министр.

По словам министра рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран, запрет начнет действовать с 7 мая.

Ранее Испания не пустила в свои воды судно Black Star под флагом Мальты, которое перевозило груз с российского корабля «Святой Андрей Первозванный», находящегося под санкциями ЕС. В состав груза входило непищевое пальмовое масло и его производные. Груз планировали перегрузить в порту Барселоны.

Компании,ЕС,
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