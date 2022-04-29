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5 часов назад

Из сторис — в телесторис: мастера «Авито» расскажут о своём деле в эфире «Пятницы!»

Sostav.ruиещё 2

&laquo;Авито&raquo;, &laquo;Газпром-медиа&raquo; и телеканал &laquo;Пятница!&raquo; запустили проект &laquo;Из сторис &mdash; в телесторис&raquo;, который даст предпринимателям возможность получить бесплатное эфирное время на ТВ и рассказать о своём деле многомиллионной аудитории страны. Стать участниками могут пользователи, которые предлагают свои услуги на &laquo;Авито&raquo;, вне зависимости от специальности: бьюти-мастера, пекари, юристы, репетиторы, электрики, строители, грузчики и другие.

Из сторис — в телесторис: мастера «Авито» расскажут о своём деле в эфире «Пятницы!»
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Из-за ограничения работы ряда привычных каналов продаж многие мастера столкнулись с трудностями в продвижении своих услуг. &laquo;Авито&raquo; и телеканал &laquo;Пятница!&raquo; дают возможность предпринимателям найти клиентов и сохранить бизнес в новых условиях. В проекте &laquo;Из сторис &mdash; в телесторис&raquo; они смогут рассказать о своем деле в эфире телеканала &laquo;Пятница!&raquo; с помощью вертикального формата &laquo;телесторис&raquo;. Охват телесторис в телеэфире достигает 20 млн зрителей по всей России.

Видео дня

Для того, чтобы стать участником проекта, достаточно:

до 8 июня заполнить короткую анкету на сайте проекта;загрузить 15-секундное видео с рассказом о своем деле;прикрепить к анкете ссылку на свое объявление на &laquo;Авито&raquo; в разделе &laquo;Услуги&raquo;.Лучшие сторис, которые соответствуют правилам проекта, покажут в эфире телеканалов &laquo;Пятница!&raquo; и &laquo;Суббота!&raquo; с 13 мая по 13 июня.

Каждый ролик будет дополнен QR-кодом для мгновенного перехода к объявлению участника на &laquo;Авито&raquo;, чтобы зрители могли поближе познакомиться с его услугами и сделать первый заказ. Первые 10 тыс. участников проекта получат 1 тыс. бонусов на продвижение своих услуг на &laquo;Авито&raquo;. Амбассадором проекта выступит телеведущий и актёр Тимур Родригез.

Георгий Акопян, директор &laquo;Авито Услуг&raquo;:

Цель &laquo;Авито Услуг&raquo; &mdash; помогать предпринимателям развиваться, находить новых клиентов и получать как можно больше заказов. Заказчики услуг по всей России приходят на &laquo;Авито&raquo;, чтобы решать свои повседневные задачи и находить надёжных специалистов и мастеров. Потребительский спрос на услуги продолжает свой рост, и задача нашей платформы &mdash; дать мастерам полезные инструменты и обеспечить их бизнес стабильным потоком заказов. Уже сейчас каждый второй исполнитель в России продвигает свой бизнес на &laquo;Авито&raquo;, что делает нашу площадку ресурсом номер 1 для онлайн-привлечения заказов на услуги. Мы задумали совместный проект, чтобы дополнительно поддержать исполнителей в сфере услуг в новых условиях.

Арина Гиршович, бренд-директор &laquo;Авито&raquo;:

Сейчас, когда часть привычных каналов привлечения клиентов стала недоступна, мы хотим поддержать мастеров в сфере услуг и помочь им восстановить поток заказов. За счёт оригинальной ТВ-механики у специалистов появится возможность бесплатно рассказать о себе и привлечь клиентов напрямую в профиль со своими услугами на &laquo;Авито&raquo;. &laquo;Авито&raquo; стабильно работает в России уже 15 лет и объединяет миллионы заказчиков услуг с мастерами своего дела. Мы верим, что каждый специалист найдет своего клиента на платформе и почувствует себя сейчас более уверенно, благодаря новым заказам с платформы.

Светлана Дорогонова, руководитель управления продаж телеканалов &laquo;Пятница!&raquo;, &laquo;Суббота!&raquo;, &laquo;ТВ-3&raquo; и &laquo;2&times;2&raquo;:

В нашем совместном проекте с &laquo;Авито&raquo; мы успешно объединили бизнес-цели и актуальное решение социально значимых задач. Последние три года маркетинг со смыслом &mdash; одно из ключевых направлений в наших спонсорских спецпроектах.

Состав творческой группы

&laquo;Пятница!&raquo;

Директор по маркетингу: Артемий ГладченкоКопирайт: Артем КудрявцевЛендинг: Максим Русаков, Николай ПантелеевDigital: Николай Шамаев, Ульяна КомароваСпециалист отдела продаж телеканала &laquo;Пятница!&raquo;: Горшкова ВалерияРуководитель группы коммуникаций с каналами отдела разработки и реализации спецпроектов, руководитель групп коммуникаций с каналами и продакшн компаниями спонсорского департамента &laquo;Газпром-медиа&raquo;: Юлия МартьяноваМенеджер по спецпроектам: Юлия Карпова

&laquo;Авито&raquo;

Директор по маркетингу и продажам: Игорь МакаровБренд-директор: Арина ГиршовичДиректор по маркетинговым и бренд коммуникациям: Тимофей БутыринРуководитель направления маркетинга в категории услуги: Иван ЧулковСтарший бренд-менеджер: Мария ПетренкоМенеджер по маркетингу продукта категории Услуги: Дмитрий БогатыревСтарший продюсер: Ольга ГриневаВедущие дизайнеры: Дмитрий Коротевский, Вероника ЛяховичВедущий SMM-менеджер: Роман МотузокПресс-секретарь: Александра БарсенковаPR-менеджер категории услуги: Евгения Чернышева

Агентство &laquo;Огонь-медиа&raquo;

Генеральный директор: Татьяна ОгневаКоммерческий директор: Марика Кудинова

Компании,Максим Русаков,Тимур Родригез,Евгений Чернышев,Газпром-медиа,
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