«Авито», «Газпром-медиа» и телеканал «Пятница!» запустили проект «Из сторис — в телесторис», который даст предпринимателям возможность получить бесплатное эфирное время на ТВ и рассказать о своём деле многомиллионной аудитории страны. Стать участниками могут пользователи, которые предлагают свои услуги на «Авито», вне зависимости от специальности: бьюти-мастера, пекари, юристы, репетиторы, электрики, строители, грузчики и другие.

Из-за ограничения работы ряда привычных каналов продаж многие мастера столкнулись с трудностями в продвижении своих услуг. «Авито» и телеканал «Пятница!» дают возможность предпринимателям найти клиентов и сохранить бизнес в новых условиях. В проекте «Из сторис — в телесторис» они смогут рассказать о своем деле в эфире телеканала «Пятница!» с помощью вертикального формата «телесторис». Охват телесторис в телеэфире достигает 20 млн зрителей по всей России.

Видео дня

Для того, чтобы стать участником проекта, достаточно:

до 8 июня заполнить короткую анкету на сайте проекта;загрузить 15-секундное видео с рассказом о своем деле;прикрепить к анкете ссылку на свое объявление на «Авито» в разделе «Услуги».Лучшие сторис, которые соответствуют правилам проекта, покажут в эфире телеканалов «Пятница!» и «Суббота!» с 13 мая по 13 июня.

Каждый ролик будет дополнен QR-кодом для мгновенного перехода к объявлению участника на «Авито», чтобы зрители могли поближе познакомиться с его услугами и сделать первый заказ. Первые 10 тыс. участников проекта получат 1 тыс. бонусов на продвижение своих услуг на «Авито». Амбассадором проекта выступит телеведущий и актёр Тимур Родригез.

Георгий Акопян, директор «Авито Услуг»:

Цель «Авито Услуг» — помогать предпринимателям развиваться, находить новых клиентов и получать как можно больше заказов. Заказчики услуг по всей России приходят на «Авито», чтобы решать свои повседневные задачи и находить надёжных специалистов и мастеров. Потребительский спрос на услуги продолжает свой рост, и задача нашей платформы — дать мастерам полезные инструменты и обеспечить их бизнес стабильным потоком заказов. Уже сейчас каждый второй исполнитель в России продвигает свой бизнес на «Авито», что делает нашу площадку ресурсом номер 1 для онлайн-привлечения заказов на услуги. Мы задумали совместный проект, чтобы дополнительно поддержать исполнителей в сфере услуг в новых условиях.

Арина Гиршович, бренд-директор «Авито»:

Сейчас, когда часть привычных каналов привлечения клиентов стала недоступна, мы хотим поддержать мастеров в сфере услуг и помочь им восстановить поток заказов. За счёт оригинальной ТВ-механики у специалистов появится возможность бесплатно рассказать о себе и привлечь клиентов напрямую в профиль со своими услугами на «Авито». «Авито» стабильно работает в России уже 15 лет и объединяет миллионы заказчиков услуг с мастерами своего дела. Мы верим, что каждый специалист найдет своего клиента на платформе и почувствует себя сейчас более уверенно, благодаря новым заказам с платформы.

Светлана Дорогонова, руководитель управления продаж телеканалов «Пятница!», «Суббота!», «ТВ-3» и «2×2»:

В нашем совместном проекте с «Авито» мы успешно объединили бизнес-цели и актуальное решение социально значимых задач. Последние три года маркетинг со смыслом — одно из ключевых направлений в наших спонсорских спецпроектах.

Состав творческой группы

«Пятница!»

Директор по маркетингу: Артемий ГладченкоКопирайт: Артем КудрявцевЛендинг: Максим Русаков, Николай ПантелеевDigital: Николай Шамаев, Ульяна КомароваСпециалист отдела продаж телеканала «Пятница!»: Горшкова ВалерияРуководитель группы коммуникаций с каналами отдела разработки и реализации спецпроектов, руководитель групп коммуникаций с каналами и продакшн компаниями спонсорского департамента «Газпром-медиа»: Юлия МартьяноваМенеджер по спецпроектам: Юлия Карпова

«Авито»

Директор по маркетингу и продажам: Игорь МакаровБренд-директор: Арина ГиршовичДиректор по маркетинговым и бренд коммуникациям: Тимофей БутыринРуководитель направления маркетинга в категории услуги: Иван ЧулковСтарший бренд-менеджер: Мария ПетренкоМенеджер по маркетингу продукта категории Услуги: Дмитрий БогатыревСтарший продюсер: Ольга ГриневаВедущие дизайнеры: Дмитрий Коротевский, Вероника ЛяховичВедущий SMM-менеджер: Роман МотузокПресс-секретарь: Александра БарсенковаPR-менеджер категории услуги: Евгения Чернышева

Агентство «Огонь-медиа»