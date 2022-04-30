В Амстердаме отказались разгружать судно с российской нефтью

Работники порта Амстердама заявили, что не будут разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью, которое в настоящее время бросило якорь приблизительно в 40 км от голландского берега. Об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Ранее на этой неделе судно Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его. Центральные голландские власти заявили, что не имеют юридических оснований для того, чтобы запретить заход судна в порт, поскольку оно, хоть и перевозит российскую нефть, ходит под флагом Маршалловых Островов и не попадает под санкции, введенные ЕС.