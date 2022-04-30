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1 час назад

СМИ: работники порта Амстердама отказались разгружать судно с российской нефтью

ТАССиещё 12

Работники порта Амстердама заявили, что не будут разгружать судно Sunny Liger с российской нефтью, которое в настоящее время бросило якорь приблизительно в 40 км от голландского берега. Об этом сообщила в субботу Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

В Амстердаме отказались разгружать судно с российской нефтью
Фото: UnsplashUnsplash

По ее данным, профсоюз убедил работников порта не участвовать в разгрузке судна. Днем ранее принимать судно отказались и работники порта Роттердама.

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Официального запроса о разгрузке, уточнила НТК, портовым властям не поступало. Муниципалитет Амстердама, являющийся единственным акционером порта, заявил, что считает нежелательной разгрузку Sunny Liger.

"Мы поддерживаем работников порта", - сказал мэр города Фемке Халсема.

Ранее на этой неделе судно Sunny Liger не смогло зайти в один из шведских портов из-за отказа работников разгружать его. Центральные голландские власти заявили, что не имеют юридических оснований для того, чтобы запретить заход судна в порт, поскольку оно, хоть и перевозит российскую нефть, ходит под флагом Маршалловых Островов и не попадает под санкции, введенные ЕС.

Компании,ЕС,
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