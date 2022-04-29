Гуцериев продаст свои акции "М.Видео"

Основной бенефициарный владелец "М.видео - Эльдорадо" Саид Гуцериев достиг договоренности о продаже российским предпринимателям акций "М.видео". Об этом говорится в сообщении компании.

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"Саид Гуцериев, основной бенефициарный владелец и член совета директоров группы "М.видео - Эльдорадо", уведомил группу, что достиг договоренности о продаже российским предпринимателям принадлежащих ему прямо и косвенно акций ПАО "М.видео", - отмечается в сообщении.

Закрытие сделки планируется в текущем году после завершения согласования обязывающей документации, получения всех необходимых регуляторных, корпоративных и прочих одобрений, включая согласия кредиторов.

Саид Гуцериев сообщил, что планирует остаться в совете директоров группы на необходимый для новых инвесторов период времени для преемственности практик корпоративного управления. Он выразил уверенность, что новые собственники обеспечат следование принятой бизнес-стратегии, сохранение управленческой команды, операционной модели и корпоративных ценностей группы, а также соблюдение интересов клиентов, сотрудников и партнеров, добавляется в сообщении.