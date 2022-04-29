Судну с российской нефтью не смогли запретить заход в порт Роттердама

Нидерланды не могут запретить заход в порт Роттердама судну Sunny Liger с российской нефтью. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, передает ТАСС.

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Министр объяснил, что судно с российской нефтью ходит под флагом Маршалловых островов и не подпадает под антироссийские санкции Евросоюза. По словам Хукстры, юридические основания для того, чтобы запретить его заход в нидерландский порт, отсутствуют.

Ранее судно Sunny Liger не смогло зайти в шведский порт. Глава МИД Нидерландов объяснил, что запрет был связан не с позицией руководства Швеции, а с тем, что сотрудники дока отказались разгружать любые суда со связями с РФ.

Правительство Нидерландов заявило, что ищет покупателей российской нефти с танкера Sunny Liger, чтобы «переговорить с этой компанией» в свете того, что страна хочет максимально сократить импорт энергоресурсов из России.

Портовой профсоюз призвал работников дока в Роттердаме отказаться разгружать судно с российской нефтью, как это сделали шведы.